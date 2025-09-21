Корейское ускорение

В финале Korea Open, турнира Женcкой теннисной ассоциации (WTA) категории 500 с призовым фондом $1 млн, вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек в трех партиях сломила сопротивление россиянки Екатерины Александровой. Третий титул в этом году и 25-й — за карьеру позволил победительнице продолжить погоню за лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко. Проигравшая же повысила свои шансы на место в первой десятке по итогам сезона.

Российская теннисистка Екатерина Александрова

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Российская теннисистка Екатерина Александрова

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

В последние несколько дней в Сеуле часто шли дожди, и организаторам Korea Open, первого крупного состязания азиатского осеннего отрезка календаря WTA, не всегда удавалось соблюдать традиционное турнирное расписание. Например, в субботу перед полуфиналами пришлось играть четвертьфиналы, поэтому Ига Швёнтек и Екатерина Александрова, которые еще до старта считались главными претендентками на победу в корейской «пятисотке», проводили по два матча.

В тот день они не столкнулись с серьезными проблемами. Швёнтек, действующая чемпионка Wimbledon, легко справилась с прошлогодним триумфатором лондонского мейджора Барборой Крейчиковой и австралийкой Майей Джойнт, отдав им в общей сложности всего пять геймов. Александрова тоже избежала экстремальных нагрузок, уверенно доказав свое преимущество над немкой Эллой Зайдель и чешкой Катериной Синяковой. Все эти встречи получились пресноватыми. Зато финал порадовал корейскую публику непредсказуемостью, психологическими перепадами и красотой острых розыгрышей.

Причем за красоту в большей степени в данном случае отвечала Александрова, чьи зрелищные удары не раз ставили соперницу в тупик.

В семи предыдущих очных встречах Швёнтек обыграла Александрову пять раз, в том числе совсем недавно, в четвертом круге US Open. Однако в данном случае польская звезда женского тенниса поначалу была непохожа на себя. В первой партии, которая продолжалась 31 минуту, она допустила 14 невынужденных ошибок и смогла взять только третий гейм. В действиях польки сквозила нервозность. Она вела дискуссию со своей командой — бельгийским тренером Вимом Фиссетом и психологом Дарьей Абрамович, но это не помогало. Чтобы успокоиться и прийти в себя, Швёнтек понадобилось покинуть корт в перерыве между партиями. После этого она взяла чужую подачу, но тут же потеряла свою, и пошла борьба с равными шансами. Впрочем, предпочтительнее в ней по-прежнему выглядела Александрова, уступившая в пяти последующих геймах на своей подаче лишь два очка.

С этой точки зрения исход тай-брейка, оставшегося за Швёнтек, выглядел немного нелогичным, пусть даже провела она его идеально. А в третьем гейме решающей партии в игре польки случился очередной срыв в виде двух подряд двойных ошибок, и через некоторое время россиянка, удержав свою подачу, ушла в отрыв — 3:1. Казалось, что Александровой нужно поднажать еще чуть-чуть, но Швёнтек тут же отыгралась, и встреча перешла в чрезвычайно нервную концовку. В восьмом гейме два брейк-пойнта отразила россиянка, а в девятом — то же самое сделала полька.

В одиннадцатом гейме на чужой подаче Александрова восхитительным косым ударом справа довела дело до счета 30:30, но это был ее последний успех.

Швёнтек все-таки вышла вперед, а в двенадцатом гейме дожала россиянку, которая несколько ударов выполнила чуть более аккуратно, чем можно было себе позволить в матче против шестикратной чемпионки турниров Большого шлема.

В итоге — 1:6, 7:6 (7:3), 7:5 за 2 часа 43 минуты. Александрова, которая уже побеждала в Сеуле в 2022 году, когда турнир еще имел категорию 250, так пока и не смогла стать первой двукратной чемпионкой Korea Open. Она осталась на одиннадцатом месте в рейтинге, но повысила свои шансы завершить год в первой десятке, приблизившись к Елене Рыбакиной из Казахстана и китаянке Чжэн Циньвэнь.

Швёнтек же победила там с первой попытки. Третий титул с июля позволит ей продолжить борьбу с Ариной Соболенко за первое место в рейтинге по итогам года. В классификации, учитывающей результаты нынешнего сезона, ее отставание от белоруски сократилось на 500 очков, до 1577 баллов. Более того, уже известно, что из-за небольшой травмы Соболенко пропустит турнир, которым она планировала возобновить игровую практику после триумфа на US Open,— «тысячник» в Пекине, стартующий в среду. То есть Швёнтек будет посеяна там выше всех.

Евгений Федяков