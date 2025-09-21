Экс-министра здравоохранения Архангельской области арестовали на два месяца

Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения региона Александра Герштанского, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Фото: vk.com / gershtanskii Экс-министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский

Обвинение господину Герштанскому пока не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По данным ТАСС, арест до конца ноября 2025 года связан с тем, что у фигуранта дела отсутствует регистрация на территории региона, а также есть возможность скрыться за границу или же оказать воздействие на свидетелей.

Александр Герштанский зарегистрирован и проживает в Петербурге. Он возглавлял министерство здравоохранения Архангельской области с 2020 по 2025-й год. О своей отставке министр сообщил 19 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Андрей Маркелов