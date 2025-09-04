В одно нарушение дважды не въезжают

Правительство РФ доработало проект закона, в котором будет впервые описан особый механизм наказания водителей, по вине которых нанесен ущерб здоровью других участников движения. Ранее Конституционный суд обнаружил, что КоАП позволяет привлекать таких автомобилистов к ответственности дважды за одно и то же нарушение, а это запрещено Основным законом. Предложенные кабмином поправки исключают такую ситуацию. Итоговое решение о том, как и по какой статье наказать водителя, будут принимать суды. Они же смогут отменять ранее вынесенные ГИБДД штрафы.

Правительство РФ на заседании 4 сентября одобрило новую версию поправок к КоАП, в которых планируется предусмотреть специальный механизм привлечения к ответственности некоторых нарушителей ПДД.

Документ изначально готовился во исполнение решения Конституционного суда (КС), в котором высшая инстанция указала на то, что ряд норм КоАП противоречит Конституции. К такому выводу суд пришел после рассмотрения в 2023 году жалобы автомобилиста из Саратовской области Роберта Чепурного, который наехал на ребенка в ходе ДТП. Сначала ГИБДД оштрафовала водителя по ст. 12.18 КоАП (непредставление преимущества в движении пешеходам), затем суд лишил его прав по ст. 12.24 КоАП (нарушение, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью).

Господин Чепурной обжаловал решение в нескольких судах, ссылаясь на прописанный в Конституции запрет наказывать за одно и то же нарушение дважды.

На защиту водителя стал только КС, указав, что КоАП противоречит Основному закону. В 2023 году правительство подготовило поправки к кодексу, предложив прописать специальный механизм привлечения к ответственности для случаев, аналогичных делу Роберта Чепурного. Этот законопроект был внесен в Госдуму и принят парламентом в первом чтении 19 мая 2024 года, сейчас представлен его уточненный вариант. “Ъ” ознакомился с текстом.

Предложенный правительством механизм сводится к следующему. В случае ДТП с причинением вреда здоровью человека ГИБДД направляет в суд протокол о нарушении по ст. 12.24 КоАП, а вместе с ним (если таковые имеются) — материалы по поводу других нарушений, которые были зафиксированы в связи с аварией. К примеру, если водитель проехал на красный свет и врезался в другую машину с людьми, то в отношении него может быть возбуждено дело по ст. 12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора) и ст. 12.24.

Если от ГИБДД материалов не поступило, суд будет вправе истребовать их (если сочтет это необходимым), и у инстанции возникнет подозрение, что привлекаемый водитель ранее уже был наказан по другой статье КоАП. Если выясняется, что ранее в отношении гражданина уже было возбуждено административное дело, суд будет выбирать, по какому из них приостановить производство (или отменить уже вынесенный штраф), а по какому — продолжить и в итоге наказать нарушителя.

Пока суд ждет материалов, срок давности привлечения к ответственности гражданина приостанавливается. Аналогично приостанавливается и срок уплаты штрафа, если ранее ГИБДД уже вынесла постановление по другой статье КоАП.

Изначально, на этапе первого чтения, правительство хотело внедрить такой механизм вообще для всех случаев, когда возникал риск двойного привлечения к ответственности за нарушения, связанные с причинением вреда не только в ДТП, а, к примеру, при причинении вреда животным, растениям, имуществу, окружающей среде. Но по итогам анализа правоприменительной практики решено сузить сферу его применения до случаев, когда речь идет именно об автодорожных нарушениях и ДТП.

Юрист, эксперт по безопасности движения «Народный фронт» Катерина Соловьева считает, что правительство, исполняя решение КС, подошло к вопросу «комплексно», внеся поправки сразу к большому количеству статей КоАП и предусмотрев различные сценарии развития событий. Эксперт не исключает, что предлагаемый механизм впоследствии может вызвать дополнительные вопросы правоприменения у ГИБДД и судей.

Член международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко обращает внимание на то, что законопроект вводит приостановление сроков давности на время передачи и объединения дел. «Это сделано, чтобы процесс объединения дел в одно не стал поводом для ухода от ответственности за правонарушение, так как сроки исковой давности по КОАП относительно невелики»,— говорит она. Эксперт напоминает, что срок давности по делу об административном правонарушении составляет 60 календарных дней, если его рассматривает ГИБДД, и 90 дней, если его рассматривает суд.

