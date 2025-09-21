Техногиганты США призвали работников оставаться в стране из-за сбора за визу

Microsoft, Alphabet, Amazon и другие технологические компании предостерегли сотрудников с визами H-1B от поездок за границу. Об этом сообщает Bloomberg. Президент США Дональд Трамп повысил сбор за рабочие визы для иностранных специалистов до $100 тыс.

Программа виз H-1B используется в технологическом секторе для привлечения специалистов из-за рубежа. Ее также используют финансовые компании и консалтинговые фирмы. Больше всего таких виз выдают Amazon, Apple, Microsoft, Walmart и другие компании.

Компании также призвали вернуться в США сотрудников, которые сейчас находятся за границей. Аналогичные рекомендации получили сотрудники Walmart. Amazon, в частности, попросила оставаться в стране владельцев виз H-4. Они предназначены для супругов и иждивенцев держателей виз H-1B.

Указ Дональд Трампа вступил в силу 21 сентября. Для продления уже имеющихся виз выплачивать сбор не требуется, он распространяется только на новых получателей, пояснили в Белом доме.

