Сотрудники ГАИ пресекли более 60 нарушений ПДД на закрытии мотосезона

В ходе фестиваля «мотоГТО», приуроченного к закрытию мотосезона, сотрудники ГАИ пресекли более 60 нарушений ПДД, допущенных байкерами, сообщает пресс-служба ведомства. На мероприятии собрались более 1,5 тыс. водителей мототехники и более 5 тыс. зрителей.

Особое внимание на празднике инспекторы уделяли соблюдению ПДД, проверке наличия регистрационных документов, водительских удостоверений, наличию мотошлемов и защитной экипировке.

Чаще всего байкеры управляли незарегистрированными мотоциклами и нарушали правила перевозки пассажиров, некоторые транспортные средства были неисправны или не зарегистрированы, несколько водителей управляли железными конями без шлемов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что спрос на мотоциклы с пробегом в мае-июле вырос в Петербурге на 37,4%. Чаще всего жители города приобретали модели марок Honda.

