Спрос на мотоциклы с пробегом в мае-июле вырос в Петербурге на 37,4%

Жители Санкт-Петербурга с мая по июль на 37,4% чаще интересовались мотоциклами по сравнению с февралем-апрелем. Чаще всего петербуржцы приобретали модели марок Honda, сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ Фото: Виктор Жданов, Коммерсантъ

На Honda пришлось 9,6% от всего интереса в Петербурге. Затем идут KAYO (8,6%) и Yamaha (8,3%). За обозначенный период предложение на вторичном рынке мотоциклов выросло на 50,2%, в то же время средняя стоимость транспортных средств упала на 17%, до 288 тыс. рублей. Спрос на новые мотоциклы поднялся на 39,8%, цена снизилась на 27,7%, до 206 тыс. рублей.

Среди самых дорогих «двухколесных» оказался ПМЗ-А-750 1938 года (7,9 млн рублей). За ним идет Harley-Davidson Freewheeler 2021 года (4,9 млн рублей).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что число регистраций новых легковых автомобилей на 24% выросло в Петербурге в июле по отношению к июню.

Татьяна Титаева