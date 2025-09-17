Петербург отменяется: режиссера Юрия Бутусова похоронят на Кунцевском кладбище

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронят не в Петербурге, как это планировалось ранее, а в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на вдову культурного деятеля Марию.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Режиссер Юрий Бутусов

«Юрия Николаевича похоронят в воскресенье в 12 часов. Это будет Кунцевское кладбище»,— сказала собеседница издания.

Бутусов погиб вечером 9 августа в возрасте 63 лет. Он утонул в Черном море во время отдыха в Болгарии. Спустя две недели, 24 августа, с ним попрощались в московском Театре имени Пушкина.

Долгое время, с 2011 по 2018 год, Бутусов был художественным руководителем петербургского Театра имени Ленсовета, с 2018 по 2022-й — главным режиссером московского Театра имени Вахтангова. Он является лауреатом множества театральных премий, включая «Золотую маску».

Андрей Маркелов