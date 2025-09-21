Жизнь в зелено-красном цвете

На открывшемся фестивале в Сан-Себастьяне показали несколько фильмов, но впечатления о его программе только начали складываться. Даже более впечатляющей, чем кино, оказалась атмосфера политических протестов, с самого начала охвативших фестиваль в Стране Басков. Это побудило Андрея Плахова написать внеочередной репортаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ Кинокритик Андрей Плахов

Фото: Григорий Собченко, Коммерсантъ

Будучи ветераном сан-себастьянского смотра, я застал времена, когда почти на каждом фестивале баскские сепаратисты устраивали какую-то акцию. Тысячи демонстрантов перекрывали движение на улицах. Однажды даже подорвали автобус (правда, пустой), в другой раз на церемонии открытия разбросали с балкона листовки. Было и такое, когда по центральному бульвару бросали дымовые шашки, а на крышах размещались автоматчики, готовые вмешаться в ход событий.

Потом все как-то затихло; говорили, что новое руководство фестиваля договорилось с сепаратистами, и те перестали использовать это международное событие для продвижения своей повестки. Но вот пассионарность местного населения нашла неожиданную подпитку в борьбе за свободу далекой Палестины. Не исключаю, что определенную роль сыграло и созвучие символических цветов: красный, зеленый и белый мы видим на флаге Страны Басков, на палестинском — они же плюс черный. Теперь митинги тех и других можно даже спутать, а иногда они просто сливаются в единый красно-зеленый орнамент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Плахов, Коммерсантъ Фото: Андрей Плахов, Коммерсантъ

20 сентября, выйдя из фестивального центра и направившись на важный просмотр в соседний кинотеатр на другом берегу реки Урумеа, мы с коллегами-журналистами увидели, что мост перекрыт даже не демонстрацией, а живой цепью держащихся за руки воинственных парней в черном и сочувствующих им (в основном эмоциональными криками) пожилых женщин.

Попытки прохожих прорваться, объяснив, что опаздывают на просмотр (некоторые умоляли пропустить их к ребенку, который остался без присмотра), успеха не имели. Заводилы акции отвечали вежливо, но сурово: Палестина важнее ваших проблем.

Пришлось сделать крюк в полтора километра и под проливным дождем перейти реку по другому мосту. Там мы увидели машину скорой помощи, куда укладывали женщину, пытавшуюся прорваться через живую цепь, но не рассчитавшую свои силы. В кино мы, конечно, не попали.

Нетрудно было заметить, что демонстранты перекрыли мост сразу после того, как в главном фестивальном зале начался официальный вечерний просмотр. Очевидно, была договоренность и с руководством фестиваля, и с полицией. Иначе логично было бы сорвать вечернюю премьеру: скандал был бы значительно крупнее. Но пока что протестующие не нарываются на серьезные неприятности и опираются на благосклонное общественное мнение. Даже Педро Альмодовар, культовый герой и символ испанского кино, появился на открытии фестиваля в ослепительно красном костюме и охотно сфотографировался на фоне палестинского четырехколора. Маленькая, но выразительная деталь: на фестивале не нашлось средств, чтобы напечатать каталоги (возможны и экологические мотивы — экономия бумаги), зато на стенде в пресс-центре лежат в огромном количестве квадратные наклейки с надписью: «Остановите геноцид!», и речь, разумеется, про Газу. Именно на этом месте раньше раскладывали презервативы. Тогда была актуальна борьба со СПИДом, теперь она приобрела новый вектор.