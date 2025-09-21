Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище

На Кунцевском кладбище в Москве прошли похороны театрального режиссера Юрия Бутусова.

Как передает корреспондент «Ъ», на церемонию пришли около 200 человек. В их числе худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин и худрук Театра Моссовета Евгений Марчелли. Урну с прахом господина Бутусова захоронили в секторе 10.06.

Юрий Бутусов утонул в Черном море 9 августа, когда отдыхал в Болгарии с семьей. Тело режиссера кремировали. Панихида прошла 23 августа в Театре имени Пушкина.

