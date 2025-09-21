Аэропорт Брюсселя на второй день после кибератаки вновь отменяет рейсы

Международный аэропорт Брюсселя после кибератаки отменил или перенаправил 44 рейса, запланированных на 21 сентября. Всего на воскресенье было запланировано 257 рейсов.

Как передает агентство Belga, изначально руководство аэропорта предложило перевозчикам отменить около половины рейсов. В итоге отменены были 38 рейсов, шесть — перенаправлены.

Аэропорты в Берлине, Брюсселе и Лондоне подверглись кибератакам вечером 19 сентября. ЧП привело к массовым отменам и переносам рейсов. В Берлинском аэропорту заявили, что целью хакеров был поставщик услуг систем обслуживания пассажиров Collins Aerospace, система регистрации которого используется по всей Европе.