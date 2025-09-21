В Дагестане восстановили электроснабжение более 75% потребителей после отключений из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба минэнерго республики.

В частности, сообщается о полном восстановлении электричества в Каспийске, Избербаше и Буйнакске. В работах в настоящий момент задействовано 180 энергетиков, 60 бригад и 60 единиц спецтехники. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», в Махачкале запустить подстанцию «Приморская» планируют до конца дня.

В пятницу, 19 сентября, в службу экстренного реагирования поступили сообщения о затоплении улиц в Махачкале, Каспийске и Избербаше. За ночь операторы обработали 442 обращения. По информации профильных ведомств, в столице республики выпало 56 мм осадков, в Дербенте — 41 мм, в Кизляре — 32 мм, в Избербаше — 53 мм.

Константин Соловьев