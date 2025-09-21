В Махачкале запустить подстанцию «Приморская» планируют до конца дня

В Махачкале продолжаются работы на подстанции «Приморская», где произошло подтопление. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», больше 60 ремонтных бригад продолжают восстанавливать электроснабжение в пострадавших от непогоды районах республики. Сейчас подтопленными остаются прилегающие территории микрорайона Пальмира.

«В настоящее время продолжаются работы по последовательному откачиванию воды на подтопленных территориях с учетом имеющихся сложностей, связанных с застроенностью данной территории. На месте, не прекращая работу, находятся коммунальные службы администрации Махачкалы, МЧС, энергетики "Дагэнерго"»,— говорится в сообщении правительства.

Оборудование подстанции будет введено в работу после стабилизации обстановки и проведения проверочных мероприятий. По предварительным данным, завершить работы планируется до конца текущего дня.

Константин Соловьев