Мэру нашли доводы для оправдания

Как стало известно “Ъ”, защита экс-мэра Усть-Кута Александра Душина намерена добиться отмены его приговора в кассационном суде. Бывший чиновник обвинялся во взятке и других преступлениях и получил четырехлетний условный срок, однако вторая инстанция приняла беспрецедентное решение, заменив его на реальные десять лет колонии. Адвокаты указывают, что апелляция грубо нарушила Уголовно-процессуальный кодекс, поскольку изменения срока в своем представлении прокуратура не просила, и по-прежнему настаивают на оправдании осужденного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-мэр Усть-Кута Александр Душин

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) рассмотрит жалобы адвокатов Александра Душина 25 сентября. Защита настаивает на отмене решений судов первой и апелляционной инстанций и просит либо прекратить уголовное преследование фигуранта в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, либо вернуть дело на новое рассмотрение.

Как рассказывал “Ъ”, Александр Душин был осужден Усть-Кутским горсудом в августе прошлого года. Он обвинялся в получении взятки, превышении должностных полномочий и избиении другого чиновника (ст. 290, 286 и 111 УК РФ). Суд, в частности, установил, что в 2019 году подсудимый, будучи главой Усть-Кута, выступал заказчиком по контракту на благоустройство территории сквера у спортивного стадиона «Водник». По версии следствия, он подписал акты приемки и справки о стоимости работ, несмотря на их невыполнение в полном объеме.

В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 5 млн руб. А за свое попустительство мэр якобы получил более 1 млн руб. путем завышения цены на стройматериалы, поставленные якобы аффилированной ему компанией.

Бывший мэр получил четыре года условно. Прокуратура посчитала наказание слишком мягким и опротестовала его. Защита также обжаловала приговор, настаивая на оправдании Александра Душина. В начале этого года Иркутский облсуд изменил наказание экс-чиновнику, назначив ему десять лет колонии строгого режима,— подобное в судебной практике встречается исключительно редко. Осужденный был задержан и взят под стражу.

Адвокаты Александра Душина настаивают, что решение апелляционной инстанции было незаконным, поскольку оно не основано «на нормах процессуального права» и противоречит принципам уголовного судопроизводства. Дело в том, что в определении Иркутского облсуда указывается, что поводом для ужесточения наказания экс-чиновнику стало апелляционное представление прокурора. Однако, отмечает защита, в этом документе не содержалось требования об усилении наказания — там лишь говорилось о необходимости приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение. А просьбу ужесточить наказание представитель гособвинения высказал на судебном заседании устно, что зафиксировано в протоколе. Между тем и Конституционный, и Верховный суд выносили постановления, где было четко определено, что суд в тех случаях, когда речь идет об ухудшении положения осужденного, не имеет права выходить за рамки доводов, изложенных в рассматриваемой жалобе. Даже дополнительные письменные требования, не говоря об устных, не должны приниматься судом во внимание. Уже по этой причине решение Иркутского облсуда должно быть отменено.

Но основным нарушением, допущенным судами первой и апелляционной инстанций, по мнению адвокатов, является игнорирование доводов защиты о невиновности Александра Душина и трактовка всех сомнений в пользу обвинения, а не подсудимого, как того требует законодательство.

В частности, когда речь идет о должностных преступлениях, вменяемых в вину Александру Душину (взятка и превышение должностных полномочий), даже сами материалы обвинения, отмечает защита экс-чиновника, свидетельствуют об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления. По версии следствия, контракт по благоустройству территории вокруг «Водника» был выполнен не полностью, что причинило ущерб бюджету в 5,2 млн руб. Однако то же следствие по итогам проверки в отношении руководителя фирмы-подрядчика ООО «КПК “Высота”» Агвана Папояна отказало в возбуждении дела о мошенничестве именно потому, что все работы были выполнены. А значит, вопрос об ущербе городскому бюджету не стоял. Кроме того, защита неоднократно указывала, что Александр Душин привлекал безвозмездные средства частного бизнеса, чтобы решить строительные задачи, которые не были отображены в проекте. Так что речь может идти только об исполнении контракта с незначительным превышением сроков, но и здесь имеется объективная причина: при проведении работ под землей обнаружились потребовавшие дополнительных мероприятий так называемые тепловые камеры, которые не учли проектировщики. К разработке же проекта Александр Душин отношения не имел.

Что касается взятки в размере 1,3 млн руб., то она, по версии обвинения, была перечислена в виде разницы стоимости асфальта и щебня, поставленных АО «УК “Ленабамстрой”» (по версии следствия, аффилированного с чиновником) компании ООО «Торговый дом строительных материалов».

Защита отмечает, что в материалах дела отсутствует экспертиза, определяющая себестоимость поставленных материалов, а также порядок ценообразования на эту продукцию. Кроме того, цены у других компаний в то время были выше. Да и сама разница менее чем в 10% от общей стоимости материалов (более 16 млн руб.) не может по закону считаться завышением цены, когда речь идет о коммерческой сделке. Нет в деле и доказательств того, что чиновник как-то пользовался этими деньгами, указывает защита, значит, факт взятки не доказан.

Что касается эпизода с нанесением травмы бывшему замглавы Усть-Кутского района Михаилу Барсу, то обвинение, указывают адвокаты Александра Душина, проигнорировало принципиальные различия в медицинских документах, в том числе в результатах экспертиз. Между тем они не только ставят под сомнение причинно-следственную связь между действиями подсудимого и повреждением у потерпевшего, но и в любом случае исключают наличие у Александра Душина преступного умысла. А последнее обстоятельство исключает применение в обвинении ст. 111 УК РФ.

Адвокаты считают, что, если кассационная инстанция посчитает нужным не прекратить уголовное преследование бывшего мэра Усть-Кута, а направить дело на новое рассмотрение в первую или апелляционную инстанцию, в любом случае Александра Душина необходимо из-под стражи освободить и какую-либо меру пресечения ему не избирать.

«Уже в первой инстанции было видно, что доводы прокурора, особенно по взятке, у суда вызывали серьезные сомнения,— сказал “Ъ” адвокат бывшего чиновника Шота Горгадзе.— Условное наказание за особо тяжкое преступление — этому подтверждение, особенно с учетом того обстоятельства, что в нашей стране оправдательные приговоры выносятся исключительно редко, а суд трактовал все спорные моменты в пользу гособвинения. Надеемся, что кассационный суд внимательно отнесется к нашим аргументам и примет справедливое решение».

