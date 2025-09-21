Мошенники убедили петербурженку приобрести для них золотые слитки на 4,4 млн рублей
Петербургская полиция ищет мошенников, убедивших пожилую жительницу Фрунзенского района приобрести для них золотые слитки на общую сумму более 4,4 млн рублей. Об этом сообщили 21 сентября в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Накануне вечером 75-летняя жертва аферистов района рассказала полицейским, что неизвестные позвонили ей по телефону и под предлогом необходимости декларирования сбережений убедили снять деньги со счета, однако банк отказался выполнять операцию.
Тогда неизвестные убедили пенсионерку оформить доверенность на свою сообщницу, которая, в свою очередь, доехала с потерпевшей до офиса банка и получила от нее золотые слитки. Правоохранители возбудили дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК) и оценили размер нанесенного злоумышленниками ущерба как особо крупный.
