В Геленджике открыли памятную доску Николаю I

В Геленджике торжественно открыли памятную доску, посвященную визиту императора Николая I в 1837 году. В церемонии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во время мероприятия гости посмотрели театрализованную реконструкцию событий 1837 года и осмотрели передвижную выставку фонда. Мемориальная доска призвана напоминать о трехвековой истории Императорской России, ее успехах в науке, культуре и образовании.

Краснодарский край стал участником федерального проекта «Императорский маршрут», который объединяет более 30 регионов. Инициатива направлена на популяризацию российской истории и знакомство с ключевыми событиями и личностями, стоявшими у истоков формирования страны.

Анна Минькова отметила, что мемориальная доска станет новой страницей маршрута. Мероприятия по увековечению памяти представителей Императорского Дома Романовых также пройдут в Анапе, Краснодаре и Горячем Ключе.

В церемонии также участвовали министр культуры региона Виктория Лапина и глава Геленджика Алексей Богодистов.

Анна Гречко