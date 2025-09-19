Песков рассказал о реакции Путина на обвинения Трампа в том, что он его «подвел»

Президент США Дональд Трамп прилагает усилия для урегулирования конфликта на Украине, поэтому его эмоциональность при обсуждении этой темы понятна. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, как Владимир Путин отреагировал на обвинения американского президента в том, что тот его «подвел».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дональд Трамп и Владимир Путин

«Мы исходим из того, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп сохраняют свою политическую волю, — сказал сказал господин Песков. — Президент Трамп достаточно эмоционально, скажем так, относится к этой теме». Он добавил, что «это абсолютно понятно».

Представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин по-прежнему настроен на урегулирование по Украине дипломатическим путем и многое делает для этого. Но «есть киевский режим, есть европейские страны», и они желают «дальше идти по пути конфронтации».