Генерал Лапин покинул пост командующего ЛенВО и группировкой «Север»

Генерал-полковник Александр Лапин покинул должность командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО). Об этом 9 августа сообщил Telegram-канал подведомственной округу группировки «Север». Уход генерала почти совпал с годовщиной вторжения ВСУ в Курскую область (6 августа 2024 года).

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Александр Лапин окончил Казанское танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск. Прошел путь от командира танкового взвода до командующего Центральным военным округом (ЦВО), с октября 2018-го по январь 2019 года руководил группировкой войск ВС РФ в Сирии.

В начале специальной военной операции (СВО) генерал Лапин командовал ЦВО и группировкой «Центр», в июле 2022 года получил звание Героя РФ за взятие Лисичанска (ЛНР). В январе 2023 года назначен начальником Главного штаба — первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками. В марте 2024 года возглавил воссозданный ЛенВО, выделенный из Западного военного округа (ЗВО). Тогда же была сформирована группировка «Север», отвечавшая за Харьковское и Курское направления.

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko Евгений Никифоров

Фото: Wikipedia.org / Andrei chizhiko

Новым командующим ЛенВО назначен бывший командующий ЗВО генерал-полковник Евгений Никифоров. Он окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище, начинал службу в ВДВ командиром противотанкового взвода. В 2005–2007 годах командовал 83-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, а затем 21-й гвардейской мотострелковой дивизией. После обучения в Академии Генштаба занимал посты заместителя командующего 58-й армией, начальника штаба 20-й армии, а с 2016 года — командующего 20-й гвардейской армией.

С июня по октябрь 2021 года генерал Никифоров руководил российской группировкой в Сирии, а в декабре 2022-го стал командующим войсками ЗВО. После расформирования округа в 2024 году его новая должность официально не объявлялась. Группировка «Север», которую возглавил военачальник, сейчас отвечает за Харьковское и Сумское направления СВО.

Дмитрий Сотак