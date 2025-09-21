ЦАХАЛ сообщил о запуске двух ракет радикалов из Газы по Израилю

Боевики «Хамаса» выпустили из сектора Газа две ракеты по израильскому портовому городу Ашдод. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Одну из ракет удалось перехватить силами ВВС Израиля, вторая упала на открытой, незаселённой территории. Пострадавших в результате обстрела нет.

«После сирен, прозвучавших некоторое время назад в районах Лахиш и Ашдод, с севера сектора Газа были выпущены две ракеты. ВВС Израиля успешно перехватили одну цель, а вторая упала на открытой местности... Пострадавших нет»,— отметили в ведомстве.

Операция Израиля по захвату города Газа, получившая название «Колесница Гидеона», 16 сентября перешла в новую фазу активности. В ответ на агрессию страны 17 сентября Еврокомиссия предложила ввести против Иерусалима пакет ограничений. Однако несколько стран, включая Германию, Австрию, Италию и Венгрию, выступили против санкций.

