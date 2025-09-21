СМИ: На Кубани «похороненный» бизнесмен объявился на свадьбе дочери

На Кубани продолжается расследование уголовного дела о фальсификации документов. По данным «Рен ТВ», предприниматель, которого ранее официально сочли умершим, якобы объявился во время свадьбы дочери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как утверждается в СМИ, на мероприятии воспроизвели голосовое сообщение от имени бизнесмена, в котором он приветствовал родственников. Информация о событии попала в соцсети и привлекла внимание следствия.

Ранее МВД заявило о том, что дочь предпринимателя представила в ЗАГС справку о его смерти, которая оказалась поддельной. По версии следствия, это было сделано для того, чтобы якобы закрыть вопросы по уголовному делу о мошенничестве в сфере строительства теплиц. Сейчас девушке может грозить новое обвинение — за использование заведомо ложных документов.

По информации «Рен ТВ», сам фигурант дела может находиться в Париже. Его местонахождение уточняется.

Анна Гречко