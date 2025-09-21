Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В США прекратили расследование коррупционного дела «Царя границ»

ФБР и Министерство юстиции США прекратили расследование в отношении главы пограничной службы Белого дома Тома Хомана. Об этом сообщает MSNBC со ссылкой на источники и внутренние документы.

Дело было возбуждено летом 2024 года после того, как господин Хоман, по данным следствия, получил $50 тыс. наличными от агентов под прикрытием. Он якобы пообещал помочь силовикам, выдававших себя за бизнесменов, выиграть госконтракты в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

ФБР намеревалось проверить, выполнит ли чиновник свое обещание, когда займет пост главного иммиграционного руководителя страны. Однако расследование приостановили сразу после возвращения господина Трампа в Белый дом в январе 2025 года, утверждает MSNBC.

Несколько недель назад директор ФБР Каш Патель запросил отчет о ходе дела, после чего назначенцы господина Трампа официально закрыли расследование. В Белом доме, ФБР и Минюсте в ответ на запрос MSNBC заявили, что дело носило «политически мотивированный и беспочвенный характер».

«Том Хоман не имеет никакого отношения к решениям по выдаче контрактов. Он карьерный сотрудник правоохранительных органов и преданный государственный служащий, который выполняет феноменальную работу от имени президента Трампа и страны»,— заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Абигейл Джексон.

Томасу Хоману 63 года. Он проработал в Иммиграционной и таможенной полиции (ICE) около 30 лет. Сейчас он занимает должность «Царя границ». Так неофициально называют советника или старшего чиновника, назначенного президентом для координации усилий по обеспечению безопасности границ США.

