СКР возбудил уголовное дело после обрушения школы в Татарске

В Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту частичного обрушения здания школы в городе Татарске, сообщила пресс-служба регионального СКР. По какой статье УК РФ оно было возбуждено, не уточняется.

Следователи будут выяснять, когда и кем производились ремонтные работы в школе. Будет назначена судебная строительная экспертиза, которая выяснит степень износа здания. Причины обрушения устанавливаются.

Об обрушении части здания сообщили сегодня утром в МЧС. Предварительно, пострадавших нет. Школа была построена еще в 1930-х годах, утверждает NGS.ru. Газета «Околица» в 2012 году писала, что местная администрация признало здание спортзала школы аварийным, и запретила школьникам заниматься там физкультурой. Учебное заведение закрыто не было, в нем на этой неделе еще проходили занятия.