В Новосибирской области обрушилась часть школы

В Татарске обрушилась часть здания Средней общеобразовательной школы №5. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Новосибирской области.

В школе не было людей в момент обрушения здания, рассказали в ведомстве. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о произошедшем поступила в МЧС в 10:40 по местному времени (6:40 мск). Предварительные причины обрушения не называются. В ведомстве уточняют информацию о происшествии.

Двухэтажное здание находится на Комиссаровской улице. Школа не была закрыта, в ней на этой неделе еще проходили занятия.

Местная газета «Околица» в 2012 году сообщала, что комиссия администрации Татарского района обследовала техническое состояние здания спортзала этого учебного заведения. Комиссия признала здание аварийным, занятия там представляли «реальную опасность для жизни и здоровья обучающихся». Ученики тогда начали заниматься физкультурой на спортивных площадках местного стадиона и в спортзале другой школы.