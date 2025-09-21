Алтайский край получит 45 млн рублей на создание трех модельных библиотек

Алтайский край получит субсидии из федерального бюджета на создание в 2026 году модельных библиотек в рамках нацпроекта «Семья». Поддержку предоставят Центральной городской библиотеке Заринска, Центральной детско-юношеской библиотеке Рубцовска и Чарышской центральной библиотеке имени Марии Залозных. Общий объем финансирования составит 45 млн руб., сообщили в правительстве региона.

Субсидии направят на обновление книжного фонда, покупку мебели, создание условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области в 2025 году создадут девять модельных библиотек, из которых шесть — за счет федерального бюджета по нацпроекту «Семья», и три — регионального.

Михаил Кичанов