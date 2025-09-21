Депутат Чернышов: шринкфляция и скимпфляция привели к феномену стелсфляции

Покупатели в России сталкиваются с комбинацией «шринкфляции» (снижения количества товара в упаковке при сохранении цены) и «скимпфляции» (заменой дорогих ингредиентов более дешевыми). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Сочетание двух этих тактик он назвал «стелсфляцией».

«Если сокращение упаковки еще можно было отследить, то изменение рецептуры в сторону удешевления — это скрытая и коварная форма инфляции... Необходимо усилить контроль за качеством продукции»,— заявил «РИА Новости» господин Чернышов.

Он поделился результатами исследования, которое провела его команда. Из них следует, что абсолютное большинство граждан — 92% опрошенных — заметили сокращение объема или веса привычных товаров. 91% респондентов пожаловались, что продукты, которые они покупают, стали менее качественными, они изменили вкус и консистенцию.

