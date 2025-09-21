Осужденный на 10 лет за взятки таможенник ушел на СВО

Бывший полковник таможенной службы Александр Алеев, которого в 2024 году приговорили к 10 годам лишения свободы за взятки, участвует в боевых действиях. Это указано в карточке его дела на сайте судов Москвы.

Из-за этого прекратили рассматривать его иск о восстановлении на работе, который он подал к Федеральной таможенной службе. Его жалоба на решение Никулинского суда, который обратил в доход государства 25 млн руб. по иску Генпрокуратуры, также заморожена по этой причине, указывает «РИА Новости».

Алеева арестовали в 2023 году. При обысках у него нашли $91 тыс. и 17,8 млн руб. Во время судебного разбирательства он утверждал, что собирал и хранил дома деньги, предназначенные для помощи участникам СВО. Он пытается оспорить решение о конфискации активов, которые, по результатам проверки, были получены им незаконно.

