Сергею Бодрову-младшему открыли памятник в Ленинградской области

В Приозерске открыли памятник актеру и режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Открытие состоялось в годовщину гибели кинематографиста. О прошедшей сегодня церемонии рассказали в администрации Приозерского района Ленинградской области.

Памятник находится у Киноконцертного зала в западной части города. Приозерск — это родной город персонажа Данилы Багрова, главного героя фильмов «Брат» и «Брат 2», которого и сыграл Сергей Бодров. В открытии поучаствовали глава местной мэрии, оператор-постановщик дилогии о Бодрове Сергей Астахов, автор скульптуры Артем Рычков. Мэр Александр Соклаков прочитал письма, присланные близкими людьми Сергея Бодрова.

Ровно 23 года назад режиссер во время съемок фильма «Связной» вместе со съемочной группой пропал во время схода ледника Колка в Северной Осетии. Погибли и пропали без вести 125 человек. Поисковые работы продолжались до 2004 года. Тело Сергея Бодрова так и не нашли.