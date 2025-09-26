Будет лекарство у Евы Яковлевой!

19 сентября на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Оренбург» мы рассказали историю полуторагодовалой Евы Яковлевой из Оренбургской области («Ева, кукла и таблетки», Алексей Каменский). У девочки рак крови — острый миелобластный лейкоз. Летом ей провели пересадку костного мозга. Трансплантат прижился, но у Евы возникло серьезное осложнение — реакция «трансплантат против хозяина» с поражением кожи. Чтобы справиться с ним, нужно дорогое лекарство. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 105 015 руб.) собрана. Родители Евы благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Ева Яковлева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ева Яковлева

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 19 сентября 10 256 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Оренбург», «Кузбасс», «Волга» и еще 132 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 40 компаний исчерпывающе помогли 68 детям, собрано 22 258 974 руб.