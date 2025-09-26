Песня против боли

Юля Борзых живет с младшим братом, бабушкой и дедушкой в селе Олень-Колодезь в Воронежской области. Пять лет назад дети остались без мамы, и бабушка с дедушкой стали их опекунами. У Юли грудопоясничный сколиоз самой тяжелой, четвертой степени. Многолетнее консервативное лечение не помогло, девочке тяжело ходить и сидеть, ее мучают одышка и нарастающие боли в спине и груди. Врачи в Москве готовы сделать Юле операцию по современной технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая сохранит подвижность позвоночника и позволит уже через полтора месяца вернуться к активной жизни. Но операция стоит больше 2 млн руб. У родных девочки нет таких денег.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юле так хочется жить, не соразмеряя движения со скованностью в теле. Хочется, чтобы стало легче — дышать, ходить

Юля учится очень хорошо — в колледже, куда поступила после девятого класса, она получает профессию бухгалтера. Весь первый курс был посвящен общеобразовательным предметам, в этом году начались уроки по специальности. Сложный материал или нет, девочка пока до конца не разобралась: учебный год только начался и все кажется новым и интересным. Все, что объясняют преподаватели на занятиях, нужно записывать и запоминать.

Правда, записывать бывает непросто: последнее время Юле невыносимо больно сидеть. Хочется встать и распрямиться, дать спине отдых. Тогда девочка отпрашивается у преподавателей и выходит на несколько минут в коридор, чтобы стало легче. Педагоги и друзья знают, зачем Юля стоит, максимально выпрямившись, за дверью во время уроков,— лишних вопросов не задают.

— Раньше спина болела даже сильнее,— рассказывает девочка.— Сейчас потише.

Может, спина и правда болит «потише», а может быть, Юля просто привыкла. В колледж она ездит в соседний город Нововоронеж, километрах в 15 от дома. Утром ее отвозит дедушка, вечером она возвращается на маршрутке. Дома готовится к урокам, помогает по хозяйству бабушке с дедушкой — посильно, конечно. В тот день, когда мы с Юлей познакомились, она собиралась вместе с родными готовить к зимнему хранению морковь, выращенную на придомовом участке,— очищать оранжевые корнеплоды от ботвы. Помимо этого, вместе с братом девочка иногда кормит домашнюю птицу — кур и одного павлина, а еще кроликов, дворовую кошку и трех ее котят.

В общем, дела у Юли есть всегда — и всегда на ней жесткий корсет Шено, который она носит уже пять лет. Корсет давит и натирает, однако в нем боль в спине и груди немного стихает. Но девочке так хочется жить, не соразмеряя движения со скованностью в теле. Хочется, чтобы стало легче — дышать, ходить. Чтобы легче стало петь — раз или два в неделю Юля посещает еще и репетиции хора при городском доме творчества.

Пение — самое любимое занятие девочки. Громко или тихо, про себя или вслух — музыка всегда вместе с Юлей, в ней самой или звучащая снаружи.

Об этом своем увлечении девочка рассказывает чуть больше, чем обо всем остальном,— сдержанная в проявлении эмоций, на вопрос о том, что ей дает пение, Юля отвечает:

— Мне становится легче. Спокойнее, когда я пою.

Да, с песней любая радость становится ярче, больше, а горе уменьшается, ощущается легче, не сбивает с ног.

Юля не любит жаловаться на дискомфорт в теле, на боль в спине. Она делает все, что может, чтобы болезнь не стала определяющим ее жизнь фактором: получает профессию, занимается любимым делом, общается с друзьями. Поет.

Однако тяжелый сколиоз сам собой не пройдет — деформация позвоночника только нарастает, внутренние органы постепенно сдавливаются, что чревато серьезными осложнениями. Легче станет только после операции, которую врачи рекомендуют сделать как можно скорее. Юля знает о том, что операция нужна в самое ближайшее время, но немного побаивается предстоящего испытания, что вполне нормально.

Есть и еще кое-что, что смущает девочку.

— Юля беспокоится, что придется пропустить учебу,— рассказывает ее бабушка Любовь Анатольевна.— Не хочет отстать от однокурсников. Но я ей все время повторяю: она сможет и в больнице заниматься — операция будет щадящая, хирург сказал, что после нее пациенты уже совсем скоро встают.

Юля о своих мечтах на будущее почти не рассказывает. Только рассуждает по-взрослому: сначала надо со спиной разобраться, а потом уже что-то планировать. Поэтому главная ее цель на сегодняшний день — вылечиться, чтобы стало легче.

Мы же поможем Юле?

