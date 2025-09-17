Американский певец Ховард передумал выступать на «Интервидении»

Музыкант Брэндон Ховард, который должен был представлять США на организуемом Россией конкурсе «Интервидение», отказался от участия в мероприятии. Организаторы сообщили, что артист не сможет выступить из-за личных проблем.

«По непредвиденным семейным обстоятельствам», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы конкурса.

Вместо господина Ховарда США на конкурсе представит певица и продюсер Vassy, добавили организаторы.

О поездке американца на «Интервидение» было объявлено в конце августа. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не возражали против участия Брэндона Ховарда в российском конкурсе. По его словам, «администрация США ... сказала, что пусть это будет частным делом».

Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).