Американский певец Ховард передумал выступать на «Интервидении»
Музыкант Брэндон Ховард, который должен был представлять США на организуемом Россией конкурсе «Интервидение», отказался от участия в мероприятии. Организаторы сообщили, что артист не сможет выступить из-за личных проблем.
«По непредвиденным семейным обстоятельствам», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы конкурса.
Вместо господина Ховарда США на конкурсе представит певица и продюсер Vassy, добавили организаторы.
О поездке американца на «Интервидение» было объявлено в конце августа. Вчера глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США не возражали против участия Брэндона Ховарда в российском конкурсе. По его словам, «администрация США ... сказала, что пусть это будет частным делом».
Россию на «Интервидении» будет представлять певец Shaman (Ярослав Дронов).