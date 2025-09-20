Депутат тюменской думы предложил сделать расстегай гастросувениром города

Депутат тюменской городской думы Георгий Муратов предложил сделать расстегай фирменным блюдом Тюмени. Об этом он заявил на сессии «Города в конкуренции за кадры. Повышение привлекательности промышленных территорий» форума TNF.

«Привлекательность города часто складывается из таких "фишечек", которыми местные могут гордиться. Причем не как великими людьми, а в бытовом плане»,— сказал депутат. Он добавил, что расстегаи жители города могут передавать гостям в качестве сувенира.

Господин Муратов заметил, что одна из важных гастрономических составляющих Тюменской области — рыба, которая часто служит начинкой для расстегая. Помимо этого, герб Тюмени, на котором изображено парусное речное судно, он сравнил с «расстегаем под парусом».

На сессии «Города в конкуренции за кадры. Повышение привлекательности промышленных территорий» в рамках форума TNF обсудили развитие нефтяных городов и способы повышения привлекательности. Среди основных проблем участники дискуссии назвали отсутствие культурных активностей и учета мнения местных жителей.

Анна Капустина