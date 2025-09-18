Работа пытается быть домом

Среди проблем нефтегазовой отрасли на форуме TNF в Тюмени обозначили не только вопросы сырья и технологий, но и сохранение человеческого капитала. Участники дискуссии «Города в конкуренции за кадры. Повышение привлекательности промышленных территорий» назвали ошибки, которые совершают предприятия при развитии городов присутствия. Среди них: отсутствие культурных активностей и учета мнения местных жителей.



Одной из тем обсуждения на промышленно-энергетическом форуме TNF стало развитие северных городов, в которых нефтегазовые предприятия зачастую являются градообразующими.

Как отметил учредитель ООО «Центр социального проектирования "Платформа"» Александр Фирсов, ссылаясь на исследование городов ХМАО, нефтяники как правило относятся к городской инфраструктуре критичнее, чем рядовые жители.

«Это происходит потому, что у нефтяников выше доходы и, следовательно, выше ожидания»,— пояснил он.

По его словам, сейчас меняется концепция города как места жительства — он становится не местом «дожития» до старости, а «пространством карьерного трека», жизнь в котором занимает период пять-семь лет. Ключевыми преимуществами небольшого города Александр Фирсов назвал компактность, безопасность и плотные горизонтальные связи.

Начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию «Газпром нефти» Александр Дыбаль указал на важность развития объектов культуры, которые выполняют рекреационную функцию. Он заметил, что их развитие в городах обычно происходит не так динамично, как у спортивных объектов, хотя для компании они не требуют больших вложений. В пример он привел организацию концертов Мариинского театра и Большого театра в Ханты-Мансийске, ради которых городская администрация закупила специальное покрытие сцены для балетных танцев.

«Часто нефтяники, имея достаточный уровень заработных плат, часто едут на выходные дни в соседний город, проводя в машине пять-шесть часов, чтобы потратить деньги. Это ненормально»,— добавил господин Дыбаль.

С ним согласилась руководитель проекта «Бюро исследований и анализа данных» в «Мосстройинформе» Ольга Гай. По ее словам, Ханты- Мансийский автономный округ несколько лет назад показывал «крайне отрицательное сальдо ввоза и вывоза денег», поскольку жители региона предпочитали зарабатывать деньги внутри него, а тратить их на отдых за его пределами.

Она объяснила, что у каждого человека есть три основных точки в городе: дом, работа и места отдыха. При этом «пользовательский сценарий» отдыха для работника предприятия тесно связан с тем, как отдыхает его семья. Например, для подростков зачастую местом сбора становятся не предусмотренные для них точки, а пространства торговых центров, заметила она.

Ольга Гай рассказала, что успешному проектированию города мешают несколько мифов. Один — проектировщики не знают, чего хотят жители. Второй — создается инфраструктура, но не уделяется внимание активностями на ее базе.

«Культура зачастую связана не со строительством театра или дворца культуры, а с наличием какого-то культурного пространства "под мостом"»,— пояснила она.

В качестве примера госпожа Гай сказала, что 15-летний подросток предпочтет провести свободное время в скейт-парке, а не в организованном культурном центре. Она подчеркнула, что аналитика должна не просто давать данные, а помогать определить, кто живет в городе и для кого нужно его развивать.

Завершая дискуссию, директор департамента экономики Тюменской области Максим Скворцов отметил, что важно «сохранять диалог как постоянный инструмент». В качестве примера он рассказал, в регионе стараются учитывать мнение жителей при разработке проектов развития, в том числе мастер-плана Тюмени. «План ничто, планирование все»,— подчеркнул он.

Анна Капустина, Тюмень