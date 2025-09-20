Эксперты зафиксировали рекордные продажи канцелярии с аниме в Петербурге

Доля канцелярии в аниме стилистике на прилавках торговых сетей в Петербурге увеличилась на 43% по сравнению с прошлм годом. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов «О’КЕЙ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Самыми востребованными у школьников к началу учебного года стали изображения героев аниме из «Наруто» и «Атаки Титанов». В пятерку самых продаваемых товаров вошли пеналы, ручки, ластики, закладки и тетради в азиатском стиле.

По словам специалистов, ученики чаще делают выбор в пользу канцелярских наборов — сразу покупают несколько товаров с одинаковыми изображениями, чтобы собрать серию принадлежностей в едином стиле.

Интересно, что город на Неве стал лидером по популярности школьных принадлежностей в аниме стилистике. Следом расположились Москва и Краснодар.

Андрей Маркелов