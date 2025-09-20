Более 100 соглашений заключили на форуме Kazan Digital Week 2025 в Казани

На Международном форуме Kazan Digital Week 2025, прошедшем с 17 по 19 сентября, было подписано свыше 100 соглашений. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На форуме Kazan Digital Week 2025 заключили более 100 соглашений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ На форуме Kazan Digital Week 2025 заключили более 100 соглашений

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В работе форума приняли участие 25 тыс. человек из 72 стран мира, 17 тыс. из которых посетили мероприятие очно. Выставочную экспозицию в МВЦ «Казань Экспо» представили 300 компаний.

На фоне обсуждений искусственного интеллекта как драйвера экономики эксперты, участвовавшие в сессии «Ъ Волга-Урал», указали на трансформацию моделей экспорта российского программного обеспечения. В условиях санкционных ограничений компании отказываются от классической стратегии создания зарубежных «дочек» в пользу гибких схем, таких как технологический трансфер. Акцент смещается на усиление работы через цифровых атташе и точечное участие в узкопрофильных международных выставках для выхода на новые рынки. Подробнее читайте в материале «Ъ Волга-Урал» — «Софт камень точит».

Влас Северин