Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Сеуле

Российская теннисистка Екатерина Александрова победила чешку Катержину Синякову в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле. В финале россиянку ждет первый номер посева и вторая ракетка мира — полька Ига Свентек.

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Полуфинал российская спортсменка, посеянная на турнире под вторым номером, прошла со счетом 6:4, 6:2. В четвертьфинале Александрова победила немку Эллу Зайдель.

Александрова занимает 11-е место в рейтинге WTA. Ей 30 лет и на ее счету пять побед на турнирах под эгидой ассоциации — среди них победа на сеульском турнире в 2022 году.

Призовой фонд турнира в Сеуле составляет $1,06 млн. Победительница также получит 500 очков рейтинга. Финал состоится 21 сентября.