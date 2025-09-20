Русскоязычного ребенка не зачислили в школу на Урале из-за теста для мигрантов

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав семьи в Свердловской области из-за незачисления ребенка в школу. По данным информационного центра СК России, в июле этого года в Верхнюю Пышму переехала семья с ребенком по государственной программе переселения соотечественников.

Сообщается, что девочка владеет русским языком и обучалась по русскоязычной программе, но, несмотря на это, ей отказали в зачислении в общеобразовательную школу в связи с требованием о сдаче вступительного экзамена для мигрантов. «Малолетняя вынуждена пропускать учебный процесс, ожидая тестирования. Многочисленные обращения родителей в различные инстанции результатов не принесли»,— говорится в сообщении СКР.

Свердловские следователи возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя свердловского следственного комитета Богдана Францишко доклад о результатах расследования.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге тестирование на знание русского языка для поступления в школы за лето успешно прошли 113 детей иностранцев. Всего попытались пройти тест 426 детей иностранных граждан.