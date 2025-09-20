Reuters: США могут остановить помощь странам НАТО на границе с Россией

В конце августа Пентагон уведомил дипломатов Евросоюза, что США планируют частично остановить помощь в обеспечении безопасности Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседника агентства, чиновник Пентагона Дэвид Бейкер заявил европейским дипломатам, что Европа должна меньше зависеть от США. При президенте Дональде Трампе американские вооруженные силы переключат свое внимание на другие приоритеты, такие как защита своей родины.

В начале сентября газета Financial Times сообщила, что США намерены свернуть программы содействия безопасности для стран Восточной Европы. Источники издания заявили, что европейские правительства были поражены этой новостью. Вероятно, американские власти приняли такое решение из-за стремления Пентагона переместить оборонные ресурсы США в Индо-Тихоокеанский регион.