410 вакансий рекрутеров было открыто в Удмуртии с начала года

С января по сентябрь 2025 года в Удмуртии было открыто 410 вакансий для специалистов по подбору персонала, что составляет около 1% от общего числа вакансий в России, следует из исследования hh. ru. В регионе на одну вакансию рекрутера приходится 5,2 резюме, а медианная зарплата составляет 70 тыс. руб.

В целом по стране открыто более 33,7 тыс. вакансий для рекрутеров, при этом конкуренция на одну вакансию составляет 10,2 резюме. Наиболее высокий спрос на рекрутеров наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, 70% ижевских HR-специалистов заявили, что дают соискателям обратную связь по итогам собеседования независимо от его результатов. 24% кадровиков оповещают претендентов периодически, объясняя свою позицию тем, что на это «не всегда есть время».

Анастасия Лопатина