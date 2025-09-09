70% ижевских рекрутеров дают обратную связь соискателям после собеседования

70% ижевских HR-специалистов заявили, что дают соискателям обратную связь по итогам собеседования независимо от его результатов, следует из исследования SuperJob. 24% кадровиков оповещают претендентов периодически, объясняя свою позицию тем, что на это «не всегда есть время».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Ряд работодателей дает обратную связь по запросу кандидатов. 6% HR-специалистов никогда не оповещают соискателей о негативном исходе. По словам кадровиков, проще заранее предупредить кандидата о том, что его оповестят о положительном исходе, а «если нет, то нет».

Наиболее распространена практика обратной связи в сфере услуг. 82% компаний предоставляют ответ. Строительные (76%) и промышленные (73%) предприятия также чаще придерживаются рекрутингового этикета. В логистической и банковской сфере таких чуть больше половины — 58 и 61% соответственно. Опрос проводился с 1 августа по 5 сентября.

Полина Сичинава