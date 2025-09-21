На 2,2% за полгода увеличилась численность работников малых предприятий в Удмуртии

Средняя зарплата на малых предприятиях Удмуртии (менее 100 сотрудников) составила в январе—июне 71,2 тыс. руб. Это на 22,1% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Удмуртстат.

Численность работающих на малых предприятиях в республике составила 63,9 тыс. человек в июне, что на 2,2% больше чем в начале года. Оборот предприятий — 175,8 млрд руб., из которых 61,7% составили товары собственного производства.

Напомним, Удмуртия получит 24,9 млн руб. для усовершенствования работы региональных центров поддержки экспорта. Средства направят на помощь малым и средним предприятиям в развитии международных связей.

