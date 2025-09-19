Удмуртия получит 24,9 млн рублей на поддержку экспорта

Удмуртия получит 24,9 млн руб. для усовершенствования работы региональных центров поддержки экспорта, следует из распоряжения правительства РФ от 16 сентября. Эти средства выделены из резервного фонда правительства. Помимо Удмуртии еще 74 субъекта страны получат материальную поддержку общей суммой 1,5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Средства направят на помощь малым и средним предприятиям в развитии международных связей. В целом по стране до конца 2025 года предполагается заключение экспортных контрактов с участием 1,1 тыс. таких предприятий.

Напомним, малые и средние предприятия Удмуртии заключили экспортные контракты на сумму свыше 1 млрд руб. в 2024 году. Услугами регионального центра экспорта воспользовались более 400 субъектов МСП. Наиболее востребованными услугами стали поиск партнеров, организация участия в выставках и компенсация транспортных затрат.

Анастасия Лопатина