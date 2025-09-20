Мониторинг строительства нового участка набережной Макарова оценили в 101 млн рублей

Комитет по госзаказу ведет поиск подрядчика для геотехнического мониторинга на период строительства нового участка набережной Макарова. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок. Контракт заключат на 101 277 602 рублей.

В техническом задании говорится, что потенциальному победителю конкурса нужно будет следить за состоянием зданий и сооружений, расположенных в зоне строительства.

Наблюдение потребуется в период с 2025 по начало 2029 года. Первый и второй этап работ начнут в этом году. Определиться с подрядчиком в комитете планируют к 10 октября.

Известно, что протяженность нового участка составит 775 метров. В 2026 году дорога должна соединить две уже существующие части набережной Макарова и улучшить транспортную связь с ЗСД.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на участке Старо-Петергофского проспекта от набережной Фонтанки до набережной Обводного канала уложили свыше 13 тыс. кв. м. двуслойного асфальтобетона.

Андрей Маркелов