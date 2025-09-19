Смольный отчитался о завершении ремонта Старо-Петергофского проспекта

Власти Петербурга отремонтировали Старо-Петергофский проспект, сообщает пресс-служба Смольного. Работы проводились на участке от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала.

Фото: Пресс-служба Смольного

На проезжей части уложили свыше 13 тыс. кв. м. двуслойного асфальтобетона, нанесли новую разметку, заменили люки колодцев и заасфальтировали межрельсовое пространство трамвайных путей. Также специалисты обновили свыше 2 тыс. кв. м. покрытия на Старо-Калинкином и Ново-Калинкином мостах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к 2030 году Смольный планирует отремонтировать 700 км дорог регионального значения.

Андрей Маркелов