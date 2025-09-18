Три человека пострадали в результате квартирного пожара на улице Шаврова

Пожар потушили в двухкомнатной квартире в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга

Вызов по возгоранию поступил на пульт дежурного в 11:35. Огонь возник в двухкомнатной квартире дома 23, корпус 1 по улице Шаврова. Площадь пожара составила пять кв. м при общей площади квартиры 45 кв. м.

Спустя 20 минут 18 специалистов потушили возгорание. При происшествии пострадали три человека: мужчина, женщина и мальчик. Их доставили в больницу.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

Татьяна Титаева