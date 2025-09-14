Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полиция задержала подозреваемого в стрельбе по кафе на бульваре Александра Грина

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе по кафе на намывных территориях Васильевского острова. Инцидент произошел в ночь на 14 сентября у дома 3 по бульвару Александра Грина, сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибывшие на место правоохранители установили, что местный житель из хулиганских побуждений произвел выстрел в сторону заведения общепита, повредив стекло и холодильник. В результате обошлось без пострадавших.

Полиция оперативно установила личность стрелка — им оказался 52-летний житель Петербурга. Его задержали в одной из квартир дома 6 на Вилькицком бульваре. В квартире задержанного провели обыск, возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения, отметили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о задержании пятерых предполагаемых участников стрельбы у дома 5 по аллее Поликарпова в Приморском районе Петербурга.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все