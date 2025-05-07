В действиях «Русской общины» не нашли состава

Следственный комитет России (СКР) по Ленобласти возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности в связи с инцидентом во Всеволожске, где после пожара в доме был обнаружен труп мигранта из Армении. Несколько активистов националистического движения «Русская община» (РО), которые в тот день приехали по жалобе родственницы хозяина квартиры, проходят по делу свидетелями. В РО также подтвердили, что с погибшим еще до трагических событий у них уже был конфликт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-СПб» адвокат местного отделения «Русской общины» Николай Терешков, дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ расследует городской отдел СКР. Пятеро всеволожских активистов, находившихся в доме на улице Ленинградской, были допрошены следователем и отпущены в статусе свидетелей. События, которые этому предшествовали, произошли в ночь на 4 мая. Тогда в многоэтажке произошел пожар, после которого из сгоревшей квартиры спасатели вынесли труп 37-летнего мужчины. Им оказался гражданин Армении Гор Овакимян, ранее судимый за наркотики. В больницу в тяжелом состоянии также попала 24-летняя жительница Сочи, выпрыгнувшая из окна.

«Пока ничего никому не вменяют: ребята не подозреваемые и не обвиняемые. Они изложили свою версию событий, а после этого были отпущены, и никто их не смел более задерживать»,— подчеркнул господин Терешков.

Активисты, по данным МВД, сломали дверь хозяина квартиры, залили его газом и ударили электрошокером. Сами «общинники» пояснили: дружинников позвала на помощь его родственница, дверь к их приезду уже была выломана, а сам жилец находился под воздействием наркотиков. Пожар, по версии общественников, устроил Гор Овакимян, пытавшийся таким образом уничтожить имеющиеся при себе запрещенные вещества.

В региональном управлении полиции уточнили, что уроженец Закавказья приехал в Россию на заработки. В Ленобласти, судя по соцсетям, он уже проживал к тому моменту несколько лет и занимался торговлей корн-догами.

В РО рассказали «Ъ-СПб», что армянин давно был в поле зрения «Русской общины» и у них уже был конфликт.

«На него поступали жалобы, связанные с употреблением и незаконным оборотом наркотиков. Более того, на одного из "общинников" он кидался с ножом. Это произошло несколькими месяцами ранее. Соответствующее заявление было написано в полицию»,— отметили там.

В сети действительно можно обнаружить объявления всеволожского отделения организации с просьбой предоставить любую информацию о Горе Овакимяне.

На странице погибшего в VK также можно найти записи, где тот жалуется, что некие «обиженные неонацисты» вступили в дружину, чтобы «творить свой беспредел». Речь, по всей видимости, идет про участников данного националистического движения.

На вопрос «Ъ-СПб» к РО, не было ли в таком случае целью ночного визита активистов в квартиру, где находился в тот момент Гор Овакимян, сведение счетов лично с ним, там ответили отрицательно.

«Женщина, которая зарегистрирована в этой квартире, вызвала "общинников" на своего брата, проживающего там. Они не подозревали тогда, что в квартире окажется этот человек, который погиб. Они поняли это, когда уже помогали вытаскивать его труп. Мы ни с кем никакие счеты не сводим. Мы исходим лишь из необходимости обеспечения общественного правопорядка»,— заверил собеседник.

Адвокат Николай Терешков в беседе с «Ъ-СПб» также отметил, что активисты оказывают поддержку правоохранительным органам на законных основаниях: их деятельность регулируется 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» и региональными нормативно-правовыми актами. Кроме того, добавил юрист, дружинников привлекает к охране порядка и местная полиция. В частности, активисты «Русской общины» время от времени участвуют в облавах на нарушителей миграционного законодательства.

В областной прокуратуре сообщили, что проводимая в связи с пожаром процессуальная проверка была взята на контроль. В СКР пока официальных заявлений по поводу происшествия не давали. Ранее за членов общины вступился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, с подачи которого возбуждались дела в отношении задержавших активистов полицейских, после чего их отменяло надзорное ведомство.

Андрей Кучеров