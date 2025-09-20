В Петербурге ищут подрядчика для ремонта набережной Крестовки за 113,8 млн рублей

Петербургский «Мостотрест» ищет подрядчика для ремонта набережной реки Крестовки. Соответствующий тендер с начальной ценой в 113,8 млн рублей разместил на сайте госзакупок комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

Согласно проекту договора, исполнитель должен будет отремонтировать набережную с обеих сторон реки между Средней и Малой Невкой, до 14 октября 2026 года. В 2025 году на работы будет выделено 26 млн рублей, в следующем — 87,8 млн рублей.

Также подрядчик будет обязан согласовывать работы с ГИБДД, районными администрациями, ГАТИ и другими государственными структурами.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на ремонт Ладожского моста уйдет более миллиарда рублей.

Артемий Чулков