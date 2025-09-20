Утильсбор заводит рынок

Парламентарии попросили Минпромторг пересмотреть планы по повышению утильсбора. Об этом в своем Telegram-канале сообщает депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его словам, изменения могут не только привести к удорожанию машин, но и подтолкнуть к «расцвету серого рынка некачественных запчастей» и старению автопарка.

Определенные сегменты автомобилей вообще могут стать недоступны для российских потребителей, добавляет автор проекта «Лиса рулит» Елена Лисовская: «С российского рынка уйдут в принципе как явление автомобили с пробегом, которые люди ввозили лично на себя без коммерческого утилизационного сбора. И этим очень широко пользовался весь Дальний Восток и Центральная Россия, они привозили себе много машин с рулем, расположенном справа. В основном это корейские и китайские авто с пробегом. Новые правила утильсбора практически убивают рынок электромобилей и гибридов, для которых повысился очень сильно. Льготный порог для таких машин снизили до 80 л.с, а у нас таких электромобилей и гибридов просто нет. Что такое 80 л.с для "электрички? " Это ничего. Tesla — 2 тыс. лошадиных сил. И полно китайских автомобилей, у которых 600-800 л.с. И даже те, последовательные гибриды, где берется в расчет пиковая 30-минутная мощность, там все равно нет никаких 80 л.с., там 200-400 л.с. и больше».

По данным «Автостата», в России зарегистрировано 138,5 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов. В марочном рейтинге первое место занимает китайский Lixiang — это почти четверть от общего объема рынка. Примерно вдвое меньше показатель у японского Nissan. Около 10% у китайские премиальных марок Voyah и Zeekr, а замыкает пятерку американская Tesla. До 1 ноября у автолюбителей практически нет шансов заказать ходовые модели из-за рубежа, уточняет основатель компании Terminal A Юрий Тен: «Перед повышением цен все стараются успеть купить. Даже те, кто не задумывался о приобретении авто, тоже решили обновиться, пока еще можно. Есть компании, которые могут растаможить машину на границе с Китаем, где-нибудь в Благовещенске. Есть возможность успеть ввезти авто из Кореи и растаможить его во Владивостоке. LiXiang, немецкая тройка — BMW, Mercedes-Benz, Audi — корейские машины. Кто что может себе позволить, то и заказывает.

Но выбора уже почти нет. Если искать BMW, например, X3 с двигателем 3 литра, вы найдете ровно одну машину на всю страну, все раскупили. С X5, X6 примерно такая же ситуация. Mercedes Benz E-класса, горячо любимая модель в России, — скорее всего уже нет. И в Китае тоже хорошие экземпляры стали очень быстро пропадать, просто не успеваем купить. Параллельный импорт останется, никуда он не денется, но машины станут дороже, и ввозить их будут, но уже меньше. Нам нужно какое-то время, чтобы привыкнуть к новой цене. Сначала будут активнее распродаваться те автомобили, которые есть на складах. Мы уже видим, что спрос на эти машины в наличии сильно увеличился. Когда это все распродастся, тогда мы переключимся снова на заказные».

Большая часть автолюбителей не заметит изменений на рынке, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин: «Рынок потеряет 15-20 тыс. машин в год, — это примерно 2%. Критически ситуация по ценам не изменится. Основную часть импорта составят официальные поставки тех дистрибуторов, которые возят авто в качестве машинокомплекта. Это Chery, Changan, Haval. Лучше бы, конечно, пока заморозить эту историю. Иначе рынок так и застынет на цифре чуть больше миллиона автомобилей в год, и на него не придут какие-то мощные игроки. Dongfeng, например, так и не зашел по-настоящему. Рынок маленький, а конкуренция китайских брендов очень большая, в эту войну никто не хочет ввязываться».

Льготный утильсбор при оформлении на физических лиц планируется сохранить для автомобилей мощностью менее 160 л.с. Это 3,4 тыс. руб. для машин до трех лет и объемом двигателя до 3 литров, и 5,2 тыс. руб. для более старых авто. Для более мощных авто коэффициенты изменятся значительно. Например, двухлитровый Geely Monjaro прибавит в цене примерно 850 тыс. руб., а Kia Sorento — почти на 2 млн руб.

