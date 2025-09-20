Ветер в Санкт-Петербурге усилится до 17 м/с 20 сентября

В субботу, 20 сентября, в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в региональном МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в регионе будет облачно, пройдут небольшие дожди. Столбики термометров в Северной столице покажут от +16 до +18 градусов, в Ленинградской области — от +14 до +19 градусов. Атмосферное давление понизится до 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 21 сентября, ночью и утром кратковременные дожди, температура — от +13 до + 15 градусов ночью и от +20 до +22 градусов днем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Выборг затопило после ливней в четверг, 18 сентября.

Артемий Чулков