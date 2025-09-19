Выборг затопило после ливней в четверг, прокуратура организовала проверку

Выборгская прокуратура организовала проверку в связи с подтоплением дворовых территорий и объектов городской инфраструктуры, произошедшего в результате обильных атмосферных осадков, выпавших накануне, 18 сентября.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в рамках проверки прокуроры намерены установить все обстоятельства произошедшего. Особое внимание пообещали уделить оценке действий органов местного самоуправления и коммунальных служб, отвечающих за эксплуатацию и состояние систем водоотведения. Также будет дана правовая оценка своевременности и достаточности принятых мер по ликвидации последствий подтопления и оказанию помощи пострадавшим гражданам, отметили в городской прокуратуре.

«По результатам прокурорской проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, вплоть до привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности»,— уточнили в ведомстве.

Выборг затопило после ливней в четверг, 18 сентября. По словам местных жителей и по материалам соцсетей, к утру вода так и не отошла. За ночь на город вылилась половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области заново возбудило уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК) из-за переселения жителей Шлиссельбурга в затапливающуюся новостройку.

Андрей Цедрик