Свердловские аграрии собрали 1,4 млн тонн кормов для животных на зиму

В Свердловской области собрали 85% от плана по заготовке сенажа, силоса и сена — это 1,4 млн тонн кормов для животных на зиму, сообщил губернатор Денис Паслер.

«Сбалансированная кормовая база напрямую влияет на общий надой молока в регионе. Сейчас он составляет 600 тыс. тонн, по итогам года планируется выйти на отметку в более 870 тыс. Это выше показателя прошлого года»,— написал господин Паслер у себя в Telegram-канале.

Губернатор также уточнил, что сейчас идет уборка зерна, картофеля, овощей, кукурузы, гороха и кормовых трав. «Многолетними и однолетними растениями в этом году было засеяно более 360 тыс. гектаров земли»,— добавил губернатор.

Сбор урожая в Свердловской области начался в середине августа. Земледельцам предстоит обработать почти 500 тыс. га земли.